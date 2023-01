Bekerduel van GA Eagles bij ADO Den Haag op donderdag 9 februari vanaf 21.00 uur

‘Mister Go Ahead Eagles’ staat in de blubber vanwege 120-jarig bestaan: ‘Wat een knollen­tuin’

Go Ahead Eagles is jarig. 120 jaar lang is de club aanwezig in Deventer. Maar wat zie je eigenlijk nog terug van de eerste decennia? We gaan op pad met John Oude Wesselink. Een tour door de uiterwaarden en het ‘mooiste straatje van de stad’. ,,Heb je de voetbalschoenen van toen gezien? Met die stalen neuzen.’’

