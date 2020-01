Bekerstunt jeugd GA Eagles blijft uit in Breda

Go Ahead Eagles Onder 15 jaar is er zaterdag niet in geslaagd voor een bekerstunt te zorgen. NAC Breda was in de achtste finale met 3-2 te sterk.

De Brabantse eredivisionist had wel twee strafschoppen nodig om zich te scharen onder de laatste acht in het bekertoernooi. GA Eagles koesterde halverwege een verrassende 0-2 voorsprong in Breda na treffers van Luuk Janssen en Ibrahima Kouyate.

Na rust kwam NAC snel terug, maar hield de ploeg van trainer Tristan Berghuis – twee klassen lager actief dan NAC - tot drie minuten voor tijd stand. Een tweede ‘goedkoop gegeven‘ penalty voltrok het vonnis over GA Eagles. ,,Ja, die twee strafschoppen hebben wel grote invloed op de wedstrijd gehad”, beaamde Berghuis op de clubwebsite. ,,Dat voelt niet lekker als je op de drempel van de kwartfinale staat en daar waren onze jongens ook best teleurgesteld over. Zonde, want er zat vandaag echt meer in voor ons. Vooral in de eerste helft vond ik ons erg goed voetballen.’’