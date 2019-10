Bekersucces smaakt voor goalie Gorter naar meer: ‘Hoop op contract‘

ReactieNa een paar goede wedstrijden bij de beloften mocht Jay Gorter het tegen Almere City eindelijk laten zien onder de lat bij de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. De debuterende goalie keek tevreden terug op het succesvolle bekeravondje in de polder (1-3).

Gorter was dinsdagavond een van de vijf nieuwe gezichten in een behoorlijk gewijzigd Go Ahead Eagles. Hij moest bekennen dat het een lekker gevoel was toen trainer Jack de Gier hem eerder in de week meedeelde dat hij het bekerduel tegen Almere City zou keepen. ,,Fijn om zo’n debuut te maken. Ik heb genoten van de sfeer. Bekerwedstrijden zijn altijd speciaal’’, somde de goalie zijn indrukken op. ,,En de ploeg heeft vanavond veerkracht getoond. Almere uit is nooit een makkelijke wedstrijd en met 1-0 achter komen is altijd lastig. Uiteindelijk hebben we onszelf beloond door met 3-1 te winnen.’’

In de wachtkamer

Zijn optreden smaakte kortom zeker naar meer. Toch dient zich nu vermoedelijk weer even de wachtkamer aan voor Gorter. Hobie Verhulst lijkt onomstreden als eerste doelman in Deventer en over de volgende bekerwedstrijd zijn volgens Gorter nog geen afspraken gemaakt. ,,Het ging in eerste instantie puur om deze wedstrijd.’’

Amateurcontract

De 19-jarige speelt nog altijd op amateurbasis bij Go Ahead Eagles. ,,Natuurlijk hoop ik op een echt contract’’, laat hij weten. ,,Maar daar heb ik van de club vooralsnog niets over gehoord, dat is afwachten. Ik moet me bij de beloften in elk geval blijven bewijzen, net als op de training.’’