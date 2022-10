Bekerwinst uit het boekje en steun betuigen aan Bas: ‘De mensen hebben de tranen in de ogen’

wedstrijdverslag Go Ahead Eagles laat twee punten liggen tegen SC Cambuur

Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om met drie punten van het veld te stappen tegen Cambuur. Na een voorzichtige eerste helft van beide kanten waren de Deventenaren in het tweede bedrijf oppermachtig, maar benutten ze geen enkele kans. En dus voelt de 0-0 meer als twee verloren punten dan een gewonnen punt.

9 oktober