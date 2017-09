Bekking praat met supporters: ‘Mensen willen hun frustraties kwijt’

,,Deze mensen hebben recht om hun menig te uiten’’, vertelde Bekking even later. ,,Het is niet leuk. Ze zijn boos en teleurgesteld, maar dat laatste zijn wij ook. We hebben als GA Eagles zijnde te weinig punten gehaald en dat moet beter.’’

De technisch manager wordt als kwade genius weggezet door de supporters, die kort voor het einde van de verloren wedstrijd tegen Cambuur het vertrek eisten van Bekking. ,,Ach, het koelt allemaal weer wat af als je met ze in gesprek gaat. Daar loop ik ook niet voor weg. De mensen willen hun frustraties kwijt. Als ik dan even kan luisteren en het scherpste negatieve randje wegneem, is dat mooi.’’

Achterhoede

De aanhang ziet vooral de achterhoede en het gebrek aan echte verdedigers als kwetsbaar onderdeel in de haperende motor van GA Eagles. Bekking is het daar nog steeds niet mee eens. ,,Ik kan het blijven herhalen, maar we hebben verdedigers voldoende. Jongens als Sam Beukema en Dennis Hettinga hebben het ook tegen Cambuur weer niet slecht gedaan. Echt, ik sta volledig achter deze selectie die we hebben neergezet. Zoals ik ook alle vertrouwen heb in de technische staf. Het verwachtingspatroon is hoog en dan krijg je dit soort reacties. Maar er zijn ook oorzaken. Een jonge ploeg, veel blessures en wedstrijden die steeds niet onze kant op vallen. Ik wil me niet verschuilen achter het woordje pech, maar het zit natuurlijk ook nog niet echt mee dit seizoen. Maar dat we punten moeten gaan pakken is ook duidelijk, lijkt me.’’