Bekking uit functie ontheven, nieuwe directie GA Eagles

Dennis Bekking wordt per direct ontheven uit zijn taken rond het eerste elftal van GA Eagles. Hans de Vroome en Edwin Lugt bundelen de krachten en vormen de nieuwe directie van de club.

Het duo neemt per direct de dagelijkse leiding van de club over, onder meer op technisch vlak; de afstand die tot de technische staf bestond wordt daarbij weggenomen. ,,Go Ahead Eagles bevindt zich in een moeilijke fase”, aldus Hans de Vroome. ,,Sportief gezien gaat het niet goed en het doet me pijn te constateren dat er sprake is van een afstand tussen club en fans. Om het tij te keren zijn daadkracht en draagvlak cruciaal. Een eenheid vormen, binnen alle geledingen van de club.”

De clubleiding gaat de komende dagen met Bekking in gesprek over een nieuwe functie. Hij is volgens De Vroome en Lugt niet in staat gebleken om prestatief stappen te zetten met het eerste elftal.

Ook drie leden van het dagelijks bestuur treden terug en nemen zitting in de Raad van Commissarissen, die op grotere afstand opereert. Joop Boeyen (commercie), Hilco Kok (algemeen) en Adrie Steenbergen (technisch) leggen hun functies per direct neer. Zijn gaan door in de raad van commissarissen die verder bestaat uit Arnold Struik (financiën), Robert Heukels (topsportklimaat) en Robert Pierik (medisch).

Go Ahead Eagles heeft vanaf 2013 grote stappen voorwaarts gezet. Er is weer een Voetbalopleiding, de organisatie is versterkt en het stadion uitgebreid. De omzet is bijna verdubbeld, het aantal sponsoren is toegenomen en de bezoekersaantallen zijn aanzienlijk gestegen. De technische kant van de club is hierbij echter achtergebleven. Ondanks het feit dat Go Ahead Eagles drie van de afgelopen vier seizoenen in de Eredivisie is uitgekomen, is de club er niet in geslaagd om op technisch gebied de gewenste ontwikkeling door te maken. Dit wordt geïllustreerd door de zeer teleurstellende huidige 13e positie in de Jupiler League.