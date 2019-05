Belofte maakt schuld: Go Ahead-speler Bliek trakteert fans op 10.000 bolussen

Supporter Kowet heeft ‘gekkenwerk’ van lange busrit er graag voor over

26 mei Supporter van Go Ahead Eagles ben je doorgaans niet voor de lol. Zelfs niet als de eerstedivisionist in de finale van de play-offs tegen RKC staat. In de eerste confrontatie in Waalwijk valt er niets te juichen voor de Deventer aanhang (0-0). Daar is het wel aan gewend, de dalen zijn in De Adelaarshorst dieper dan de pieken. ,,Als je mooi voetbal wilt zien, kun je beter naar Ajax gaan.”