Beloften GA Eagles belonen zichzelf niet en buigen hoofd voor Feyenoord

Jong Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond ook in de zesde wedstrijd van de kampioenspoule de smaak van de overwinning niet kunnen proeven. De Deventer beloften bogen op sportpark De Muggert in Wesepe tegen de verhouding in het hoofd voor Jong Feyenoord (0-2).

Waar Feyenoord in Salland kwam opdraven met een echte Jong-ploeg zonder spelers uit de eerste selectie, had trainer Kick Maatman - na weken vol met piepjong talent aan de aftrap - wel weer eens de beschikking over wat ervaring. De coach posteerde mannen als Donny van Iperen, Adrian Edqvist, Henri Anier, Maarten Pouwels en Zakaria Eddahchouri in zijn basisploeg, die in het najaar in alle tien de wedstrijden ongeslagen bleef.

Corboz

Maatman kon geen beroep doen op Alexander Bannink en Gino Bosz. Het duo strijdt om de vacante positie op het middenveld bij de hoofdmacht waar komende vrijdag in Volendam Maël Corboz ontbreekt. De Amerikaan kampt met meet kneuzing aan de enkel. Ook Joran Swart was afwezig in Wesepe. De aanvoerder van de Deventer beloftenploeg is de back-up van Jeroen Veldmate, die herstellende is van een kuitblessure. Zijn meespelen in Volendam lijkt weliswaar niet in gevaar, met Swart wenste GA Eagles geen risico’s te nemen.

Snelle goal

Op deze februaridinsdag in Wesepe was het Feyenoord wat het initiatief nam en via Denzel Hall al vroeg op voorsprong kwam. Hoewel GA Eagles zichzelf steeds beter in de wedstrijd voetbalde, gingen Maatman en zijn troepen met een achterstand de kleedkamer in.

Ook na de pauze kreeg GA Eagles zijn kansjes, was het ook de betere ploeg, bleek wederom Feyenoord doeltreffend. Die dreun kwam GA Eagles niet meer te boven tegen de Rotterdammers, die tot dinsdag ook al drie nederlagen slikten en alleen wonnen van NAC.

Het was voor Jong GA Eagles alweer de zesde wedstrijd zonder winst na de winterstop. Eerder verloor het elftal van Maatman van Heerenveen, NAC, Roda JC en RKC Waalwijk. Een gelijkspel was er tegen Heracles Almelo. GA Eagles staat daarmee laatste in de kampioenspoule.

Jong GA Eagles-Jong Feyenoord 0-2 (0-1). 7. Denzel Hall 0-1, 69. Splinter de Mooij 0-2.