Beloften GA Eagles blijven ook tegen Heerenveen ongeslagen

Jong GA Eagles is bezig aan een sterke serie en nog ongeslagen sinds de winterstop. De Deventer beloften hebben na de eerdere zeges op Achilles’29 (4-1), FC Dordrecht (2-0) en Cambuur (2-1) al 10 punten gepakt in de Reservecompetitie B.

Ook de eredivisiebeloften van Heerenveen konden de Deventer trein niet stoppen op het sportpark van FC RDC. Het duel zou oorspronkelijk in De Adelaarshorst worden gespeeld, maar zaterdag werd door Go Ahead besloten om vanwege de vele regenval de grasmat in het stadion te sparen en uit te wijken naar het kunstgras op Borgele. Daar zag het publiek geen groots duel. De Friezen raakten weliswaar twee keer het aluminium en Maarten Pouwels kreeg zijn kansen voor GA Eagles, gescoord werd er niet.

Tweede keer

Het was de tweede keer dit seizoen dat het treffen tussen beide teams eindigde in een puntendeling. Afgelopen najaar speelde Go Ahead in Friesland ook al tegen Jong Heerenveen. Dat duel eindigde destijds in 2-2, na twee Deventer treffers van Jairzinho Slijngard.