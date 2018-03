Beloften GA Eagles delen met zege eerste dreun uit aan Helmond Sport

Opvallend

Siebe Schets

Bij rust koesterde de ploeg van trainer Kick Maatman al een 1-0 voorsprong via Siebe Schets en twee belangrijke reddingen van keeper Lars Jansen. ,,Die hielden ons in de wedstrijd'', aldus Maatman, die GA Eagles na rust amper nog kansen zag weggeven. ,,Maar het belangrijkste is dat we steeds meer vrijuit gaan voetballen en een uitstekende serie aan het neerzetten zijn.''

In de tweede helft liep Go Ahead uit naar 0-2 via Schets, de aanvaller die afgelopen winter overkwam van FC Twente. Maatman had in Limburg de beschikking over een beperkt aantal spelers uit de eerste selectie. Hamid Zarbaf, Sam Beukema, Orhan Dzepar en Patrick Maneschijn maakten hun opwachting bij GA Eagles, waar Jarno van de Bos uit de jeugd onder 19 een prima indruk maakte als basiskracht.