Beloften GA Eagles grijpen naast tweede promotie, De Graafschap net te sterk

Gerrit Nauber naar ziekenhuis en mist slotduel GA Eagles

Voor Gerrit Nauber is het zomerreces begonnen. De 30-jarige Duitser is er komende zondag niet bij in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De verdediger van Go Ahead Eagles kampt met een knieblessure.

12 mei