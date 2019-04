Beloften GA Eagles in Adelaarshorst tegen VVV/Helmond

Go Ahead Eagles treft ‘nieuwe arbiter’ Nagtegaal

2 april Marc Nagtegaal is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Jong AZ, aanstaande vrijdagavond in de Adelaarshorst (aftrap 20.00 uur). De 25-jarige arbiter uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Ozinga en Van Vlokhoven.