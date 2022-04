Beloften GA Eagles kloppen FC Den Bosch en azen na promotie opnieuw op titel

Go Ahead Eagles Onder 21 heeft een voorschot genomen op nog een seizoen in de tweede divisie. De ploeg van trainer Jouad Boufarra was te sterk voor medepromovendus FC Den Bosch (1-0) en meldde zich aan kop naast De Graafschap.

,,De handhving is wel zeker nu’’, knikte Boufarra. ,,Maar misschien zit er nog wel iets meer in. We staan erbij bovenin en volgende week wordt een leuk potje. Dan treffen we Vitesse, de ploeg met de sterkste selectie in onze competitie. Maar inderdaad, wij zijn een collectief en lastig te verslaan.’’

Olaf Kok

Op sportpark Zuiderlaan in Twello maakte Olaf Kok - al weken scherpschutter voor de Deventer beloften - al vroeg in de wedstrijd de 1-0. De spits schatte een lange bal op waarde en verschalkte de Bossche doelman met een simpele schijnbeweging. Daarna ontspon zich een rommelige eerste helft, waarin Go Ahead de betere ploeg bleef zonder tot grootse kansen te komen.

Na rust bleef GA Eagles de betere ploeg tegen een vervelend en gefrustreerd spelend FC Den Bosch. De Deventer ploeg kreeg kansen op een verdubbeling van de score, maar Turan Tuzlacik, Arantis Roep en Thomas Meurs strandden op de doelman.

Diep in blessuretijd dreigde de zege alsnog uit de hanen te glippen, maar Bosschenaar Rhino Goutier prikte voor een leeg doel van dichtbij naast.

Promotie

GA Eagles O21 promoveerde in februari naar de tweede divisie, waar het tot dusver een prima indruk maakt. Van FC Emmen werd weliswaar verloren, behalve tegen FC Den Bosch werd er ook gewonnen van Heerenveen en FC Twente/Heracles. Met 9 punten en nog 3 wedstrijden te gaan is handhaving nu wel een zekerheidje. Het gat met Heerenveen en hekkensluiter Excelsior is opgelopen naar 6 punten. Anderzijds lonkt zelfs de titel. De concurrenten Vitesse en De Graafschap staan voor de komende weken nog op het programma.

Tweede divisie:

GA Eagles O21-FC Den Bosch O21 1-0 (1-0). 3. Olaf Kok 1-0.

Opstelling GA Eagles O21: Verdoni; Dumay, De Jong, Van Baalen, Ramdjanamsingh; Tuzlacik, Ter Haar; Weijenberg (63. Saathof), Crowther (46. Meurs), Roep (83. Ozturk); Kok.