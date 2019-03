Beloften GA Eagles koploper na vierde zege van seizoen

De Brabantse eredivisiebeloften stonden vierde in de stand en verloren tot maandagavond alleen van Roda JC. De overige drie duels werden gewonnen door de Bredanaars, die daarin ook geen enkel doelpunt tegen kregen. Aan die reeks maakte Go Ahead echter rap een einde in de topper die in Brabant al snel ontbrandde. Een vrije trap van Pieter Langedijk werd matig verwerkt door NAC-doelman Niemczycki en Givan Werkhoven was ter plekke om binnen het kwartier de 0-1 aan te tekenen. Dat was ondanks wat kansen over en weer tevens de ruststand.