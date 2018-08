Beloften GA Eagles machteloos tegen Heracles Almelo

De beloften van Go Ahead Eagles hebben maandagmiddag niet voor een Deventer stuntje kunnen zorgen tegen Jong Heracles. De tweede garnituur van de Almelose eredivisionist bleek met 4-0 te sterk in de Reservecompetitie A.

De zege van Heracles kwam niet helemaal als een verrassing. De Tukkers hadden de beschikking over erkende eredivisiekrachten als Tim Breukers, Vincent Vermeij, Lerin Duarte en Reuven Niemeijer. Toch hield het elftal van trainer Kick Maatman zich aardig staande op de stroeve plastic grasmat van het Polman Stadion, waar GA Eagles de ervaring van Sjoerd Overgoor, Rick Ketting, Bruno Andrade en Paco van Moorsel goed kon gebruiken.

Hettinga

De jonge Maarten Pouwels kreeg een basisplaats in de punt van de aanval van Maatman, die Dennis Hettinga als rechtsback een zeer acceptabele wedstrijd zag spelen. John Stegeman, de hoofdcoach die samen met technisch manager Paul Bosvelt op de tribune zat bij zijn oude werkgever in Almelo keek met extra belangstelling naar Hettinga. Stegeman puzzelt voor vrijdag nog over de invulling van de rechtsbackpositie voor de wedstrijd van de hoofdmacht tegen MVV. In Maastricht is de vaste rechterverdediger Julian Lelieveld na zijn rode kaart (twee keer geel) tegen FC Eindhoven geschorst. Hettinga is de belangrijkste gegadigde om de hiaat in te vullen.

Gelijkop

In Almelo ging de wedstrijd voor rust lange tijd gelijkop. Ondanks het aansprekende contingent spelers hadden Heracles en Go Ahead moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Bruno Andrade was voor de Deventenaren al vlot dicht bij een treffer, maar zijn schot van zo’n vijftien meter werd gekraakt door defenseur Tim van de Berg. Silvester van der Water was aan de overzijde de gevaarlijkste Tukker. Nadat zijn eerste schot nog voor de doellijn werd geruimd door de prima acterende centrale verdediger Desney Bruinink, was het na een klein half uur wel raak voor Heracles. De van Almere City overgekomen aanvaller schoot de bal met een fraaie boog in de verre hoek achter keeper Mark Spenkelink. Kort voor rust deed Heracles de Deventer oppositie opnieuw pijn. De rijzige spits Vincent Vermeij knikte het speeltuig simpel achter Spenkelink: 2-0.

Vermeij

Daarmee was het duel al na 45 minuten gespeeld. Jong GA Eagles, waar aanvoerder Sam Beukema ontbrak met een kuitblessure, bleef het echter ook in de tweede helft proberen en kreeg na acht minuten zelfs de beste mogelijkheid. Paco van Moorsel dook vrij bij de tweede paal op, maar zijn inzet werd gepareerd door keeper Bucker.

Heracles toonde zich aan de andere kant twee minuten later wel dodelijk effectief en opnieuw was het Vermeij die in het hart van de Deventer defensie vrij mocht binnenkoppen: 3-0. Dat kunstje deed Vermeij - met zijn derde treffer van de middag - in de slotfase nog eens dunnetjes over tegen Jong GA Eagles, dat Joey Groenbast na maanden blessureleed zijn rentree zag maken. .

De nederlaag tegen Heracles betekende het tweede verlies op rij voor GA Eagles, dat vorige week in de Adelaarshorst het hoofd moest buigen voor Jong FC Twente (1-2). Jong GA Eagles speelt op maandag 17 september (18.30 uur) de volgende competitiewedstrijd. Dat is FC Emmen te gast in Deventer.

Reservecompetitie A:

Jong Heracles-Jong GA Eagles 4-0 (2-0). 25. Silvester van der Water 1-0, 43. Vincent Vermeij 2-0, 55. Vermeij 3-0, 78. Vermeij 4-0.

Opstelling GA Eagles: Spenkelink; Hettinga (58. Groenbast), Ketting, Bruinink, Slijngard; Overgoor, Van Moorsel, Büttner; Langedijk (86. Greeven), Pouwels, Andrade (71. Dekker).