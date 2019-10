Beloften GA Eagles oefenen tegen RKC Waalwijk

WEDSTRIJDVERSLAG Go Ahead Eagles krijgt het Bossche bolwerk niet kapot

25 oktober Een enkele zwaluw maakt nog geen zomer in Deventer. Go Ahead Eagles ging na de winst tegen Volendam (3-0) van een week eerder weer vrolijk verder met de reeks gelijke spelen, de zesde remise alweer in de laatste acht duels. Deze keer lukte het de formatie van trainer Jack de Gier niet om een gehavend FC Den Bosch op de knieën te krijgen. De 0-0 eindstand was even voorspelbaar als logisch.