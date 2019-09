Beloften GA Eagles spelen topper tegen Jong Feyenoord

Ondanks de goede start van het seizoen van Jong Go Ahead Eagles zijn resultaten niet het belangrijkste voor trainer Kick Maatman. ,,We werken met een grote selectie bij het eerste, er is geen tweede elftal meer‘’, zegt de Deventenaar in de aanloop naar het duel met Jong Feyenoord op de clubwebsite. ,,Daarom is het belangrijk dat de jongens met weinig tot geen speelminuten toch wedstrijdritme krijgen. We willen dat jongens zich ontwikkelen op die maandagavonden, en dat spelers die terugkomen van blessures minuten maken.”