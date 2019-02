Beloften GA Eagles winnen openingsduel van FC Dordrecht

In de eerste helft kreeg Jong Go Ahead een paar kansen maar werd er niet gescoord. Dat werd na rust anders toen Givan Werkhoven, die afgelopen vrijdag al een helft meespeelde met de hoofdmacht tegen FC Eindhoven, een voorzet van Vince Gino Dekker na een uur op waarde schatte: 1-0. Kort voor tijd was het wederom Werkhoven die - dit keer als aangever - belangrijk was. Bruno Andrade tekende voor het doelpunt: 2-0. Daarmee kende Jong GA Eagles een prima ouverture van de tweede seizoenshelft.

Afgelast

De Deventer beloften zouden eigenlijk vorige week al voor de eerste keer in actie komen. Het treffen met Achilles’29 werd echter uitgesteld naar 25 februari omdat de hoofdmacht van Go Ahead het afgelaste duel met Cambuur moest inhalen. Jong GA Eagles werd in december veroordeeld tot de ‘verliezerspoule’ na een ongelukkige 4-3 nederlaag in de slotwedstrijd tegen Jong NEC waar een gelijkspel volstond voor de kampioenspoule.

De komende maanden stuit Jong Go Ahead op Jong De Graafschap, VVV/Helmond Sport, Excelsior, Cambuur, Heerenveen, FC Eindhoven, Roda JC en NAC.