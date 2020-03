Beloften GA Eagles zorgen na verlies voor geprikkelde Maatman

Jong Go Ahead Eagles heeft maandagmiddag de zesde nederlaag geleden sinds de winterstop. De Deventer beloften waren sterker dan Jong NEC, maar bogen op sportpark De Muggert in Wesepe wel met 1-3 het hoofd.

,,Ik ben wat afgekoeld, maar nog steeds ben ik best geïrriteerd’’, mokte trainer Kick Maatman kort na de wedstrijd. ,,Net als vorige week tegen Jong Feyenoord zat er deze wedstrijd veel meer in voor ons. We moeten hier gewoon met 4-2 winnen, maar stappen met verlies van het veld. Door eigen fouten. Daar begrijp ik dus niets van. Ons spelidee is helder en toch maken we vreemde keuzes. Het lijkt wel of we momenteel alles moeten voorzeggen als trainers en daar heb ik moeite mee.’’

Maatman had op het Sallandse kunstgras de beschikking over ervaren krachten als Gino Bosz, Donny van Iperen, Adrian Edqvist, Henri Anier, Maarten Pouwels en Zakaria Eddahchouri.

Vaste krachten Joran Swart en Boyd Lucassen waren afwezig. Swart is de vervanger van Jeroen Veldmate als de aanvoerder zondag vanwege zijn kuitblessure niet in actie kan komen tegen De Graafschap. Jenthe Merten ontbreekt zeker zondag vanwege een schorsing na zijn vijfde gele kaart. De rechter vleugelverdediger wordt vervangen door stand-in Boyd Lucassen, liet trainer Jack de Gier vrijdag in Volendam al weten.

Bosz mist penalty

GA Eagles keek halverwege tegen een 0-1 achterstand aan. Tom Overtoom schoot NEC na een half uur vanaf de strafschopstip op voorsprong na een overtreding van Nicolas Abdat. Een onnodige achterstand, want veel kansen gaf Jong GA Eagles niet weg en zelf kreeg het vanaf elfmeter eveneens de uitgelezen mogelijkheid om te scoren. Gino Bosz faalde met zijn te slap ingeschoten inzet al vroeg in de wedstrijd vanaf de stip.

Eigen doelpunten

Na de pauze was het NEC dat al vlot op 0-2 kwam, maar even zo snel was het Nijmegeneaar Frank Sturing die met een eigen doelpunt GA Eagles terugbracht in de wedstrijd. Hoewel de Deventer ploeg daarna het overwicht had en Bosz nog de paal zag raken, zat het verdiende punt er niet meer in. Sterker, diep in blessuretijd was het Bosz die met een ‘tikkie terug’ zijn eigen doelman Jeroen Houwen passeerde: 1-3.

‘Hekel aan verliezen‘

,,Het resultaat is voor een beloftenelftal niet heilig, maar ik heb een pleurishekel aan verliezen’’, aldus Maatman. ,,Dat wij een moeilijke voorjaarsreeks zouden krijgen, dat wist ik. Voor de winterstop bleven we ongeslagen, maar hebben we ook een aantal keer best geluk gehad. Maar vandaag gaat er weer veel mis bij ons. Het is veelzeggend dat wij door een eigen doelpunt moeten scoren. Ja, ik baal best nu.’’

Het was voor Jong GA Eagles de zevende wedstrijd zonder winst na de winterstop. Eerder verloor het elftal van Maatman van Feyenoord, Heerenveen, NAC, Roda JC en RKC Waalwijk. Een gelijkspel was er tegen Heracles Almelo.

Jong GA Eagles-Jong NEC 1-3 (0-1). 28. Tom Overtoom 0-1 (strafschop), 48. Etien Velinkonja 0-2, 51. Frank Sturing 1-2 (eigen doelpunt), 90+3 Gino Bosz 1-3 (eigen doelpunt).

Bijzonderheid: Gino Bosz mist penalty.