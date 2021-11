Beloften Go Ahead Eagles slaan opnieuw toe in slotfase; te sterk voor concurrent VVV

Niet voor de eerste keer dit seizoen sloegen de beloften van Go Ahead Eagles toe in de slotfase. Bij VVV Venlo tekende verdediger Alex de Jong vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer (1-2). De O21 sloeg daarmee een volgende belangrijke slag in de strijd om promotie.

Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft de runner-up twee punten voorsprong op de belangrijkste concurrent AFC (derde), die Go Ahead Eagles nog treft. De bovenste twee ploegen promoveren namelijk rechtstreeks. Na de nederlaag tegen koploper Den Bosch staat het in punten gelijk met de Bosschenaren, die een beter doelsaldo hebben. AFC en Den Bosch treffen elkaar echter ook nog. Zodoende is de O21 zelfs nog kansrijk voor het kampioenschap.

Trainer Jouad Boufarra was vooral tevreden over het feit dat zijn ploeg VVV kapot speelde. Hoewel twee uitglijders in de defensie vlak voor rust de gelijkmaker betekende, nadat vlak daarvoor spits en aanvoerder Olaf Kok Go Ahead Eagles middels zijn zevende treffer van het seizoen op voorsprong had gebracht. ,,Dan is het in de rust een kwestie van oplossingen aandragen. Ze hebben zich goed aan dat plan gehouden, door volop druk te zetten. VVV kon daardoor in de slotfase niet meer.”

Boufarra verwacht dat alle teams in het slot van de competitie op de counter zullen spelen, maar is daar niet bang voor. ,,Dit is voor hun de manier om het ons lastig te maken, omdat we met veel ruimte in de rug spelen. Als je ziet hoe we elke keer de counter eruit haalden vandaag, verdient dat een compliment.”

Divisie 3-A: VVV Venlo O21 - Go Ahead Eagles O21 1-2 (1-1). 42. Olaf Kok 0-1, 40. 1-1, 85. Alex de Jong 1-2.