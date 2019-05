Beloften van GA Eagles moeten koploperschap prijsgeven

Waar Heerenveen maandag al met 2-3 te sterk was voor De Graafschap, won Roda JC dinsdag met dezelfde cijfers van Cambuur. De huidige koploper Jong GA Eagles is uitgespeeld en heeft 23 punten. Heerenveen volgt met een punt minder, Roda JC heeft er 21, maar beide clubs hebben nog een wedstrijd tegoed. De Limburgers gaan maandag 13 mei op bezoek in Heerenveen, waardoor een van beide ploegen bij winst dus sowieso over de Deventenaren heen klimt. Bij een gelijkspel heeft Heerenveen een beter doelsaldo dan Go Ahead.