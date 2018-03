Beltrame vervangt Suk in cruciaal treffen met FC Dordrecht

Stefano Beltrame moet Go Ahead Eagles zondag (14.30 uur) bij de hand nemen in het belangrijke treffen met FC Dordrecht. Wil de Deventer ploeg het heilige geloof in eerherstel én een plek in de play-offs overeind houden, dan kan het zich vanaf nu geen misstappen meer permitteren.

,,Het belang van deze wedstrijd is heel erg groot’’, weet trainer Jan van Staa. De oefenmeester voelde afgelopen week de positieve wind door zijn selectie waaien. De lach was weer terug bij het elftal dat de laatste weken met vijf punten de weg naar boven schoorvoetend inzette. ,,We zijn een mooi weer ploeg’’, glimlachte Van Staa. ,,We winnen van de nummer één (Jong Ajax) en pakken een punt van de nummer vier (Telstar). De resultaten zijn in orde de laatste weken en het is aan ons om die lijn nu door te trekken. Het zelfvertrouwen is gegroeid en de ploeg gelooft er weer volledig in.’’

Vrolijk Pasen

Een overwinning bij FC Dordrecht moet de springplank worden naar been vrolijk Pasen, waarin met Helmond Sport (thuis) en hekkensluiter Jong FC Utrecht (uit) nog meer punten voor het oprapen lijken te liggen voor Go Ahead. ,,Ja, als we de komende weken echt wat willen moet er gewonnen worden in Dordrecht. Simpel. Dan krijgen we met het oog op de volgende speelronden een aardige uitgangspositie.’’

Tegen Telstar werd vorige week weliswaar niet de volle buit gepakt, de 1-1 met passie, beleving en strijdlust zorgde ervoor dat de eigen aanhang weer de kant van GA Eagles koos en achter de ploeg ging staan. ,,Het was weer een heel ander, positiever, sfeertje in het stadion’’, aldus Van Staa, die weet dat winnen in Dordrecht geen vanzelfsprekendheid is voor GA Eagles dat in de laatste 27 ontmoetingen slechts vier zeges boekte aan de Krommedijk.

Ongewijzigd

In Dordrecht moet Van Staa het doen zonder Joey Suk. De aanjager van de ploeg – die dit seizoen de volledige 2700 minuten speelde voor Go Ahead – is na zijn vijfde gele kaart geschorst. Juventus-huurling Stefano Beltrame is zijn vervanger als aanvallende middenvelder. De rest van het elftal blijft hetzelfde als tegen Telstar. ,,We hebben geen enkele reden om wat te veranderen in de ploeg. Zeker in deze fase van de competitie niet meer’’, stelde Van Staa, die ook in Dordrecht de aanval zoekt met drie aanvallers.

Hamer

Tegen FC Dordrecht dat zich vorige week al verzekerde van een plek in de play-offs door de derde periodetitel in de wacht te slepen. Of dat een voordeel is weet Van Staa niet. Dat de Dordtse spelmaker Gustavo Hamer ontbreekt – hij is op pad met Oranje -20 jaar – is geen straf voor GA Eagles. ,,Al blijft het vreemd natuurlijk dat een van de beste spelers ontbreekt, omdat er interlandverplichtingen zijn’’, aldus Van Staa. ,,Maar de clubs in de Jupiler League hebben er zelf voor gekozen om door te voetballen in de interlandperiodes. Dan kan dit gebeuren.’’