Berden na missers tegen NAC ook kritisch op zichzelf

reactieMartijn Berden was er duidelijk in: Go Ahead Eagles had tegen NAC Breda niet een punt gewonnen, maar er twee verloren. ,,We hadden meer verdiend. Dit is echt frustrerend’’, zei de vleugelaanvaller na het 1-1 gelijkspel in Brabant.

Het ene gelijkspel is het andere niet en veel teams zullen op voorhand blij zijn als ze een punt overhouden aan een avondje NAC. Zo niet Go Ahead Eagles en Martijn Berden. De Deventenaren speelden in het Rat Verlegh Stadion een hele reeks kansen bijeen en konden zichzelf wel voor het hoofd slaan dat het bij slechts een enkele treffer bleef. ,,Het was gewoon duidelijk te zien dat wij de controle namen’’, sprak Berden. ,,Alleen viel dat balletje niet binnen. We hebben echt onnodig gelijk gespeeld. Dit voelt heel anders dan het gelijkspel tegen Den Bosch.’’

Al geteld

Berden stak de hand ook in eigen boezem. In de eerste helft kreeg hij zelf twee grote mogelijkheden om Go Ahead Eagles aan de leiding te schieten. Bij zijn ene poging hobbelde de bal net naast het doel, bij de andere bracht NAC-keeper Nick Olij met een uiterste krachtsinspanning redding. ,,Ik zal eerlijk zijn, ik telde hem al’’, keek Berden terug op dat moment. ,,De keeper kreeg er nog net z’n hand tegen.’’ Uiteindelijk was het Maël Corboz die de ban voor Go Ahead Eagles brak. Een paar minuten later veroorzaakte de Amerikaan ook de strafschop waaruit NAC 1-1 maakte. ,,Ik kon niet echt beoordelen wat daar gebeurde’’, zei Berden, die zelf vlak na de goals werd gewisseld. ,,Wat ik wel weet, is dat wij in de eerste helft ook een penalty hadden moeten hebben toen Richard van der Venne onderuit werd getrokken.’’