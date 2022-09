Berden terug bij GA Eagles na hattrick met gebroken elleboog: ‘Ik ben nooit bang geweest’

Go Ahead Eagles verslaat Rot Weiss Essen in besloten oefenwed­strijd

In een besloten oefenwedstrijd heeft Go Ahead Eagles dinsdagmiddag gewonnen van Rot Weiss Essen. De ontmoeting, bedoeld om de Deventer wisselspelers van afgelopen vrijdag in het duel bij Volendam (2-3) en de van blessures herstelde en herstellende voetballers ritme op te laten doen, eindigde in 2-1.

14 september