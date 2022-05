Berusting bij Go Ahead Eagles, Vitesse drukt Europese dromen verder naar vergetelheid

De druk is weg, het heilige moeten ook. Go Ahead Eagles is er zondagmiddag niet in geslaagd de droom van Europese play-offs verder gestalte te geven. Na een vermakelijk duel in De Adelaarshorst won Vitesse dankzij de messcherpe Belg Loïs Openda met 1-2.

Trainer Kees van Wonderen kon tegen Vitesse geen beroep doen op Frank Ross (trieste privéomstandigheden) en de geblesseerden Jay Idzes en Giannis Botos. Ook Cuco Martina was er niet bij. De verdediger is al maanden vaste waarde bij GA Eagles, maar ontbrak door ziekte. Als rechtsback mocht daarom Boyd Lucassen voor het eerst sinds de uitbeurt in Groningen (6 februari) weer opdraven. Een opsteker voor de Achterhoekse terriër die als jeugdspeler opgroeide bij Vitesse.

Snelle goal

Het was klein leed vergeleken bij de zwaar gehavende Arnhemmers die liefst zeven potentiële basiskrachten met blessures en schorsingen op de tribune moest houden. Toch begon Vitesse prima aan het open duel. Nadat Isac Lidberg vrij voor doelman faalde voor GA Eagles, was het Loïs Openda die opstond voor Vitesse. De Belgische aanvaller profiteerde optimaal van defensief geschutter bij GA Eagles achterin. Openda raakte eerst de paal om een minuut later met een gevoelige lob doelman Andries Noppert te passeren.

Lidberg

De 0-1 na een klein kwartier zorgde voor wat meer balans in de wedstrijd, al was het vooral Go Ahead wat zocht naar het doelpunt. Boyd Lucasssen en Ragnar Oratmangoen vonden echter doelman Schubert op hun pad, terwijl Lidberg zijn inzet uit de doelmond zag worden gewerkt door Vitesse. Het was uitstel van executie voor de Arnhemmers. Tien minuten voor rust was het Bas Kuipers die Lidberg in de diepte weg stuurde, waarna de Zweed koelbloedig bleef, oog-in-oog met doelman Schubert.

Beat Batten

De 1-1 was meteen de ruststand in de alleraardigste partij die volgde op de hartverwarmende aanloop naar de wedstrijd. Behalve dat er officieel afscheid werd genomen van het stralende clubicoon Sam Beukema, had heel GA Eagles deze middag een magisch aureool van schoonheid om zich heen. Het unieke karakter van het treffen met Vitesse zorgde voor een intense gloed door de aderen.

Met zanger/rapper Snelle als eenmalig hoofdsponsor, de speciale roodgele tricots voor het goede doel: Pleun’s Regenboogijsje en Beat Batten. De stichtingen zetten zich in voor onderzoek naar de erfelijke stofwisselingsaandoening die voor problemen zorgt met zien, lopen, praten en geheugen. Al bij de opkomst van de spelers in de volgepakte Adelaarshorst was er het kippenvel op de armen die zowel GA Eagles als Vitesse inspireerden tot een leuk duel.

Tweede helft

In de tweede helft moest GA Eagles al vlot een veer laten. Verdediger Joris Kramer verstapte zich en kon niet verder. Hij werd vervangen door Justin Bakker. Vitesse nam het duel in handen en leek na een uurtje wederom op voorsprong te komen. Een kopbal van spits Adrian Grbic werd echter knap gepareerd door Eagles-goalie Noppert. Vitesse bleef de betere ploeg en kwam twintig minuten voor tijd verdiend op 1-2. Bazoer legde de bal panklaar op het hoofd van de volledig vrijgelaten Openda. De Belg gaf de niet helemaal goed gepositioneerde Noppert het nakijken.

GA Eagles ging daarna amechtig op zoek naar de gelijkmaker, maar vond deze niet. Al waren Ogechika Heil en Gerrit Nauber dichtbij een treffer. Het mocht niet zo zijn, waarmee het prachtige seizoen van GA Eagles - wat zich glansrijk handhaafde - als een nachtkaars dreigt uit te doven.

GA Eagles-Vitesse 1-2 (1-1). 13. Loïs Openda 0-1, 35. Isac Lidberg 1-1, 69. Openda 1-2,

Gele kaart: Bazoer, Hajek (Vitesse),

Toeschouwers: 9814. Arbiter: Manschot.

Opstelling GA Eagles: Noppert; Lucassen, Nauber, Kramer (48. Bakker), Kuipers; Deijl, Brouwers (74. Heil) Rommens, Oratmangoen; Cordoba (85. Berden), Lidberg (74. Mulenga).

Opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Cornelisse, Hajek; Dasa, Domgjoni, Bazoer, Vroegh, Manhoef (73. Buitink); Grbic (60. Yapi), Openda (90+2. Huisman).

