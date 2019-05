‘Beste speler’ Istvan Bakx wil Go Ahead naar de eredivisie loodsen

Voorbereiding play-offs Kamphuis heeft leiding bij eerste play-off wedstrijd van GA Eagles

16 mei Jochem Kamphuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs tussen Go Ahead Eagles en FC Den Bosch. Beide ploegen treffen elkaar zondag in de Adelaarshorst (aftrap 12.15 uur).