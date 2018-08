Beukema aan kant met bloeduitstorting in been

Stegeman houdt bij GA Eagles vast aan winnende formatie

13:43 Go Ahead Eagles kent geen verrassingen voor de tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer John Stegeman stuurt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) tegen FC Eindhoven dezelfde elf spelers het veld in die vorige week de basis vormen in het met 5-0 gewonnen duel met Jong FC Utrecht.