Beukema’s zevende brengt GA Eagles na duel met Jong PSV nu al op 50 punten

wedstrijdverslagVuurwerk bleef vrijdagavond uit bij Go Ahead Eagles – Jong PSV, waar de thuisploeg aan een vroege goal van Sam Beukema genoeg had voor de vijftiende competitiezege van het seizoen: 1-0. Met zijn zevende doelpunt is Beukema nu topscorer in het elftal van Kees van Wonderen, dat eind februari al de magische grens van 50 punten heeft bereikt in de Keuken Kampioen Divisie.

Omdat Bradly van Hoeven (enkelblessure) het duel tegen Jong PSV bij nader inzien toch niet haalde, werd Giannis Foivos-Botos naar de positie van vleugelaanvaller gedirigeerd en startte Boyd Lucassen op het middenveld. Wout Droste nam de positie rechts achterin van Lucassen over.

Na een eerste kwartier waarin hoegenaamd niets gebeurde, was het maar weer eens Sam Beukema die de ban brak voor GA Eagles. De centrale verdediger scoort dit seizoen aan de lopende band en toch krijgen verdedigers het maar niet voor elkaar om hem bij standaardsituaties afdoende in de gaten te houden. Bij Jong PSV hadden ze hun huiswerk in elk geval niet gedaan; Beukema kroop handig voor zijn naaste belagers en zette op het juiste moment de voet tegen de bal die Erkan Eyibil uit een vrije trap had voorgegeven: 1-0.

Tegen de paal

De rest van de eerste helft had bijna volledig schriftelijk afgedaan kunnen worden, afgezien van een bal tegen de paal van Jeroen Veldmate op slag van rust. Jong PSV creëerde helemaal niets en GA Eagles kon leunen op de voorsprong.

De bezoekers brachten daarom aan het begin van het tweede bedrijf al verse krachten in de ploeg. Het bracht GA Eagles lange tijd nog steeds niet in de problemen. Pas na een uur spelen noteerden de Eindhovense beloften via invaller Kristinsson hun eerste echte kans. Diezelfde Kristinsson kreeg later nog een goede mogelijkheid.

Veel meer viel er vrijdag echt niet te genieten in Deventer, waar GA Eagles zich wederom bijzonder zakelijke toonde. Echt aandringen voor een tweede goal deed de thuisploeg niet, al had het via invaller Sam Hendriks of Antoine Rabillard nog gekund.

Imponerende cijfers

De achttiende clean sheet en na 26 wedstrijden heeft GA Eagles al de grens van 50 punten bereikt. Het zijn zeer imponerende cijfers die Van Wonderen en zijn mannen overleggen. Plus: de eerste zege op een beloftenploeg in eigen huis dit seizoen. Of het voldoende is voor een prijs – de periodetitel – zal de komende twee wedstrijden moeten blijken.

Go Ahead Eagles – Jong PSV 1-0 (1-0). 18. Sam Beukema 1-0. Scheidsrechter: Bos. Gele kaart: Lucassen, Eyibil, Eddahchouri (GA Eagles), Daverveld, Rigo (Jong PSV).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers (90+3. Bakker), Eyibil (79. Idzes); Rabillard, Mulenga (65. Hendriks), Botos (65. Eddahchouri).

