Beukema toegevoegd aan selectie Go Ahead Eagles

,,Sam heeft zich de afgelopen weken uitstekend gemanifesteerd”, vertelt Leon Vlemmings op de wendie van de club. ,,Zijn gedrevenheid en talent zijn onmiskenbaar. We haalden hem bij de eerste selectie toen we kampten met enkele blessures in de achterhoede. Ondanks de terugkeer van enkele geblesseerde spelers en het aantrekken van Rick Ketting houden we Sam er graag bij."

Investeren

Vlemmings steek graag tijd in het defensieve talent van de Deventer club. ,,Hij is in onze ogen een voorbeeld van iemand die met de juiste begeleiding ver kan komen", aldus Vlemmings. ,,Als club zeggen we bewust: we investeren liever tijd in iemand als Sam dan in een proefspeler of een last-minute aankoop. Je kan ter verbreding van je selectie wel op stel en sprong een speler ergens vandaan halen, maar waarom niet vol inzetten op de ontwikkeling van eigen talent, als je dat in huis hebt?”