Beukema topscorer GA Eagles, defensie neemt groot deel van de productie voor z'n rekening

Het betekende voor Beukema alweer de tweede treffer van het seizoen. Hij is daarmee (samen met spits Sam Hendriks) clubtopscorer bij de Deventenaren. ,,Mooi hè’’, lachte de 21-jarige verdediger die tegen Eindhoven wederom een prima wedstrijd speelde. ,,Mijn kopgoal is geen toeval, we trainen er heel veel op en de standaardsituaties zijn echt een wapen voor ons.’’

Beukema scoorde in augustus ook al de enige Deventer treffer van de voorbereiding tegen FC Utrecht en was vorige week in de eerste divisie doeltreffend tegen MVV (0-2).