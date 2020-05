Beukema verlengt en blijft nog drie jaar bij GA Eagles

,,Uit deze verlenging spreekt veel waardering en vertrouwen”, zegt de 21-jarige Beukema. ,,Het is nu natuurlijk een rare tijd, waarin we vooral bezig zijn met fit blijven. Ik heb dan ook ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen.”

Beukema trad als jeugdadept van Diepenveen in 2009 toe tot de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. In 2017 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen was de jeugdexponent vaste kracht in het elftal van trainer Jack de Gier. Beukema maakte zowel in de KNVB Beker als in de competitie zijn eerste doelpunt voor GA Eagles, waar hij vorig jaar september zijn eerste profcontract tekende..