Beukema wordt gek van die rare tegengoals bij GA Eagles

Een drijfnatte Beukema constateerde vrijdagavond sip dat Go Ahead Eagles – alweer – een goed resultaat door de vingers had laten glippen. Voor de tiende keer in achttien competitiewedstrijden restte de ploeg slechts een punt. ,,Een heel zuur gelijkspel’’, vond Beukema. ,,Het was hetzelfde liedje als zondag tegen De Graafschap. We speelden met strijd en passie en stonden dikverdiend 1-0 voor. En dan krijg je weer zo’n raar doelpunt tegen…’’, doelde Beukema op een mislukte terugspeelbal van Veldmate. Sekou Sidibe profiteerde en zette Jong PSV op 1-1. Beukema: ,,Zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren, maar het is wel doodzonde. Verdedigend stond het weer heel goed bij ons. Tegenstanders scoren steeds op rare manieren. Sinds NAC uit hebben we alleen maar van die klotegoals tegen gehad. Tegen De Graafschap ook weer met die penalty.’’

Mentor

De defensieve stellingen van Go Ahead Eagles lijken alleen door toevalligheden te slechten voor tegenstanders. Beukema is bijna halverwege de competitie dan ook bijzonder te spreken over zijn samenspel centraal achterin met Veldmate. ,,Verdedigend staan wij als een blok. Jeroen is een soort mentor voor mij. We weten precies van elkaar wat we kunnen verwachten. Sinds het begin van het seizoen hebben we daar flinke stappen in gemaakt en dat is een dik pluspunt.’'

Doelstelling