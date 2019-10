Bevrijdende zege Go Ahead Eagles op FC Volendam

Go Ahead Eagles – zonder de geschorste Maël Corboz en met de teruggekeerde Gino Bosz en Elso Brito in de basis – begon goed en kreeg via Sam Beukema direct een goede kopkans. Daarna bleef het een tijd lang stil wat Deventer mogelijkheden betreft. Volendam had de bal en Go Ahead Eagles slaagde er vooral door onzorgvuldigheden in de passing niet in om het initiatief te nemen. Niet dat Volendam tot veel grote mogelijkheden kwam. Een paar hoekschoppen, een vrije trap en weinig gevaarlijke schoten van Nick Doodeman en Jelle Duin waren de enige wapenfeiten.

Openingsgoal

Het doelpunt van Go Ahead Eagles in de 24ste minuut viel min of meer uit het niets. Richard van der Venne legde de bal uit een hoekschop op de kale kruin van Elmo Lieftink, die hoger reikte dan zijn twee directe bewakers: 1-0. De treffer pompte nieuw vertrouwen door de rood-gele aderen, Go Ahead Eagles kreeg meteen meer ruimte en meer mogelijkheden. Martijn Berden en Van der Venne hadden de 2-0 op de schoen, maar mikten allebei naast. Een vrije trap van Gino Bosz verdween in de Volendamse muur.

Zorgeloos avondje

Meteen na rust verdubbelde Go Ahead Eagles de marge alsnog en weer ging het door de lucht. Maecky Ngombo was de maker, Jaroslav Navrátil de aangever: 2-0. En dat terwijl het duo tot dat moment amper in het stuk was voorgekomen. Eindelijk diende zich weer eens een zorgeloos avondje aan in de Adelaarshorst. Zeker toen Martijn Berden luttele minuten later ook nog eens de 3-0 achter keeper Nordin Bakker schoot. De beer was los en bij Volendam lukte weinig meer. De beste mogelijkheid voor de Noord-Hollanders kwam nota bene tot stand via het been van Beukema, waarbij Verhulst zich moest strekken.

Go Ahead Eagles had de score in het laatste kwart van de wedstrijd verder kunnen opvoeren als Van der Venne en Ngombo het vizier scherper hadden afgesteld. Het deed aan de overwinning niets af, die was gezien de kansenverhouding meer dan verdiend. Boyd Lucassen maakte drie minuten voor tijd nog zijn debuut als vervanger van Van der Venne. Drie punten, dat was alweer even geleden. Het zorgde er bovendien voor dat Go Ahead Eagles voeling houdt met de subtop in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles – FC Volendam 3-0 (1-0). 24. Elmo Lieftink 1-0, 47. Maecky Ngombo 2-0, 51. Martijn Berden 3-0. Scheidsrechter: Van de Graaf. Toeschouwers: 8.287. Gele kaart: Van der Venne (Go Ahead Eagles), Betti (FC Volendam).