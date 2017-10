Bewogen weekend voor 'ras-Sallandiaan' Maneschijn

Drie jaar geleden stond Maneschijn nog ‘onder contract’ bij Sallandia, de club waar de ras-Deventenaar groot werd en de club die hij in zijn slotwedstrijd naar de derde klasse schoot. Als 17-jarig mannetje was hij in het promotieduel de beul van Neede. ,,Ik ben een echte Sallandiaan, die club zit in mijn hart.''

Jeugdopleiding

Maneschijn zwaaide af en via de jeugdopleiding van GA Eagles stroomde hij afgelopen zomer door naar het keurkorps van trainer Leon Vlemmings. ,,Ik ben in de jaren bij Go Ahead echt beter geworden. Van Harry Decheiver en Toine Rorije heb ik als aanvaller veel geleerd. Al werd ik door een voetbreuk en daaropvolgende botkneuzing in mijn tweede jaar ver teruggeworpen. Nu is dat voorbij en ben ik trots dat ik bij het eerste elftal zit.’’

Na zijn vierde invalbeurt dit seizoen bij GA Eagles was het vrijdag eindelijk prijs voor Maneschijn. ,,Het mooiste moment uit mijn voetballeven. Scoren en spelen voor GA Eagles, hier heb ik mijn hele leven van gedroomd.’’

Vertrouwen

Maneschijn kwam dit seizoen tot 75 minuten als invaller. In die vijf kwartier toonde Maneschijn aan over snelheid en kwaliteiten te beschikken. Een basisplaats lijkt voorlopig echter nog net te hoog gegrepen, erkent Maneschijn. ,,Maar de staf en club hebben vertrouwen in me. Er komt een moment….’’

De aanvaller laat een stilte vallen. De gedachten gaan terug naar Oss. Het doelpunt, het succes en de aangename terugreis. ,,We hebben wel een biertje gedronken, ja. Na die 6-1 smaakte die prima.’’ Zeker in de wetenschap dat er ook nog eens extra vrije dagen lonkten als beloning voor de klinkende zege. Al kun je dan beter geen wasmachines gaan verslepen. Maneschijn straalt. ,,Nee, dit weekend vergeet ik mijn leven niet meer.’’