Bezoekjes aan Breda zijn altijd een zware bevalling voor GA Eagles

Het was destijds in 2015 een miraculeuze zege voor GA Eagles, wat die avond volledig werd overklast door NAC. Een wedstrijd die paste in het beeld van de laatste decennia. Voor de treffer van De Kogel – die in de slotfase ook nog een bal van de eigen doellijn haalde - verloor GA Eagles acht van de tien ontmoetingen in Breda. Het was in 1984 dat de Deventenaren daarvoor voor de laatste keer wisten te winnen. Van de in totaal 32 wedstrijden in Breda wist NAC er negentien te winnen. GA Eagles won sinds de jaren zestig van de vorige eeuw slechts zeven keer.