Scoor een Boek! Onder die titel werken de bibliotheek Salland en Go Ahead Eagles samen. Het uiteindelijke doel van dit een-tweetje is dat basisscholieren uit de groepen 5 en 6 in hun vrije tijd gaan of blijven lezen.

Alsof het een wedstrijd in de Champions League betreft, wordt er op woensdag 7 februari in drie bibliotheken tegelijkertijd afgetrapt: in Raalte, Heino en Olst. Het sportieve feestje begint om 16.00 uur met een video-peptalk van Dennis Hettinga, speler van Go Ahead Eagles die ook voor Rohda Raalte uitkwam.

Wie goed en met plezier leert lezen, kan in zijn hele leven beter scoren in de maatschappij. Die boodschap dragen beide partijen samen uit.

Wedstrijdkaartjes

Behalve leeservaring kunnen de scholieren ook een mooie prijs winnen: een setje wedstrijdkaartjes voor het hele gezin van een thuiswedstrijd van de Deventer profclub. Daartoe moeten ze een gouden boekentip met motivatie insturen. Bij voorkeur een selfie met hun favoriete boek via instagram (biebsalland). Per e-mail is ook mogelijk (scooreenboek@bibliotheeksalland.nl).

De deelnemers kunnen zelf de stand van hun leeservaring bijhouden. Met stickers die ze plakken op een poster van Scoor een Boek! Uiteraard in de vorm van een voetbalveld. Zodra ze in een boek, krant of tijdschrift hebben gelezen, mag er weer een sticker op.

Rust

Na vijf weken is het rust en bepalen Go Ahead Eagles en Bibliotheek Salland gezamenlijk de tussenstand. In de voorjaarsvakantie organiseert de Bibliotheek de Experience, die bestaat uit een aantal (voetbal)activiteiten. Het programma wordt na tien weken lezen feestelijk afgesloten met een sportieve dag voor alle deelnemers.