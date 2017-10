Bijzonder moment voor Vlemmings en GA Eagles in Oss

‘Never change a winning team’. Een wijze sportles, die trainer Leon Vlemming goed in zijn oren heeft geknoopt. De trainer laat zijn Go Ahead Eagles vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) ongewijzigd starten in de uitwedstrijd tegen FC Oss. Bijzonder, want het is de eerste keer dit seizoen dat de Deventenaren twee weken op rij met dezelfde basisopstelling kan starten.

Het elftal dat vorige week tegen Almere City de eerste overwinning van het seizoen over de streep trok voor de Deventer ploeg krijgt ook in Oss het vertrouwen van Vlemmings. Dat betekent dat Givan Werkhoven zijn tweede basisplaats beleeft bij Go Ahead, waar hij Leon de Kogel vervangt, terwijl ook Dennis Hettinga als rechterverdediger wordt gehandhaafd. Een logisch besluit. Hettinga maakte indruk op de rechterflank en met diens entree kon Joey Suk doorschuiven naar het middenveld. De Deventenaar ontpopte zich tegen Almere tot man van de wedstrijd.

Ziekenboeg

De selectie van GA Eagles stroomt steeds voller en de ziekenboeg raakt leeg. Het noopt trainer Vlemmings tot lastige, maar vooral luxe keuzes. Iets wat de oefenmeester tot dusver niet mocht beleven in Deventer. ,,Moeilijke beslissingen zijn altijd goed voor een trainer’’, oordeelde de coach, die Tim Hölscher, Brem Soumaoro en Shadrach Eghan net als vorige week op de bank laat beginnen. ,,Ik heb geen enkele reden om wat te veranderen. Nee, dat heb ik Tim Hölscher niet hoeven uitleggen. Ik heb hem over heel wat zaken gesproken deze week, maar niet dat ik hem nu aan de kant laat. Tim ziet zelf ook dat het goed staat. Het is mooi dat we nu aan wat meer vastigheid kunnen gaan werken. Het is dit seizoen vanaf dag één anders geweest. Steeds hadden we wel onze problemen. Het zou lekker zijn dat we dit een tijdje vol kunnen houden.’’

21 spelers

Behalve voor de aan zijn hamstring gekwetste Leon de Kogel komt het duel met FC Oss ook nog te vroeg voor Thijs Dekker en Orhan Džepar. Vlemmings neemt voor de rest alle 21 spelers mee naar Oss. ,,Tien man op de bank, dat is ook nieuw voor ons. Eigenlijk ben ik er ook geen voorstander van om zó veel spelers op de bank te zetten, maar deze week is er hard getraind door iedereen. De selectie verdient het nu om compleet naar Oss te gaan.’’

De laatste keer dat GA Eagles een bezoekje bracht aan Oss was de Deventer formatie koploper en bungelde FC Oss in de onderste regionen van de eerste divisie. Desalniettemin stapte Go Ahead met een pijnlijke 3-0 nederlaag van het veld. De huidige nummer vijf van de Jupiler League – met vier punten meer dan GA Eagles – wordt niet onderschat door Vlemmings. ,,Het is een heel aardige ploeg’’, weet de trainer. ,,We kennen hun sterkte, maar we gaan wel uit van eigen kracht. Wij moeten hetzelfde brengen als vorige week tegen Almere City. Dan heb ik er alle vertrouwen in.’’