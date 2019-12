Bijzondere goals voelen als bevrijding bij Go Ahead Eagles

Het doorjagen was vruchtbaar, de rebound verwoestend, het doelpunt bevrijdend. Een intens juichende Antoine Rabillard was na zijn gelukkige doelpunt tegen Helmond Sport (1-2 zege) het middelpunt van het Go Ahead Eagles-feestje. Alsof de hele Deventer ploeg zich de waarde realiseerde van de vijfde seizoenstreffer van de Fransman. De driepunter zorgde tegen Helmond Sport voor de zestiende opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag, zeker, maar de mentale oppepper die Rabillard zo nodig had, was een kostbare bijvangst. De veel bekritiseerde en weinig scorende spits van Go Ahead leeft van doelpunten, maar lijkt zijn draai te vinden. Het komt op een prettig moment voor de Deventer ploeg, die de komende zeven dagen met FC Twente en Jong FC Utrecht nog twee belangrijke ontmoetingen in de agenda heeft.