Bijzondere kerst in Moskou voor Eagle Dennis Hettinga

Hettinga reist zondag naar Moskou waar hij zijn vader weer in de armen sluit. In de Russische hoofdstad is Hettinga’s grootste fan de afgelopen maand met een speciale stamceltherapie behandeld voor zijn agressieve vorm van Multiple Sclerose (MS), een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hettinga gaat samen met zijn moeder Bea en zus Miranda naar Moskou om vader Sipke op te halen. ,,Ik heb elke dag wel contact met mijn vader, maar je hebt geen idee hoe ik uitkijk naar de komende kerst.’’ Daar kan geen voetbalwedstrijd tegenop, bekent de Deventenaar. ,,Natuurlijk gaat het sportief niet goed met GA Eagles en daar heb ik het ook moeilijk mee, maar het valt in het niet bij de ziekte van mijn vader.’’

Diagnose

De diagnose MS werd anderhalf jaar geleden gesteld bij Hettinga senior. Het bleek een agressieve variant van de neurologische aandoening. De rolstoel die binnen tien jaar zijn noodlot dreigde te worden, maakte de oud-marinier echter strijdvaardig. Vooral ook omdat de Nederlandse gezondheidszorg geen alternatieven biedt. ,,Terwijl er in het buitenland dus wel mogelijkheden zijn om de ziekte bestrijden’’, weet Hettinga.

De prijzige therapie is in Nederland niet verzekerd, omdat er nog te weinig medisch onderzoek naar is gedaan. ,,Succes is niet vanzelfsprekend, maar feit is ook dat de voorbeelden er wel zijn’’, weet de jonge voetballer. ,,In Zweden bijvoorbeeld is de stamcelmethode wel verzekerd. Mijn vader vertelde afgelopen week aan de telefoon dat er nu een reünie is in Moskou waar alle oud-patiënten samenkomen. Er was een vrouw, die op haar twintigste al MS kreeg en die al achttien jaar geen last meer heeft. De ziekte is ernstig en gaat nooit meer weg, maar kan wel worden gestopt.’’

Gevaarlijk

Eind oktober kwam het aanbod uit Moskou en een maand later ging vader Sipke naar Rusland voor de loodzware stamceltherapie. Daar werd hij de afgelopen tien dagen in quarantaine gehouden en is het afweersysteem vanaf het nulpunt weer opgebouwd, verklaart Hettinga. ,,Om de ontstekingscellen die MS veroorzaken uit te schakelen. Afgelopen week waren zijn bloedwaarden na de chemokuur gevaarlijk laag, toen waren de artsen wel even angstig, maar de waarden klimmen gelukkig weer gestaag omhoog. Maar het blijft oppassen. Ik ben nu flink verkouden, dus de kans bestaat dat ik zondag niet eens bij mijn vader mag.’’

Hettinga snakt naar het weerzien. ,,En hij naar ons. Hij is al twee weken niet buiten geweest en het raampje in zijn kleine kamer is amper een halve meter groot. Hij mist de aanspraak in Moskou en het is natuurlijk afwachten of de therapie is aangeslagen, maar de voortekenen zijn goed. In oktober had hij bijvoorbeeld geen gevoel meer in zijn been. Dat is weer terug. Spannend, zeker, maar hij is voor zijn kans gegaan. Zijn kans om beter te worden. Dat vind ik mooi en ik ben trots op hem.’’

Slotwedstrijd