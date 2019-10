Bijzonderheid voor GA Eagles: basis blijft staan tegen Jong AZ

VOORBESCHOUWINGBij Go Ahead Eagles geen vreemde fratsen in de aanloop naar het thuisduel met Jong AZ. De Deventer ploeg kent nagenoeg geen personele zorgen en begint daarom morgenavond tegen de Alkmaarse beloften in dezelfde basisformatie die vorige week een punt wegkaapte bij NEC (3-3).

Trainer Jack de Gier heeft geen reden om wijzigingen door te voeren en wil met GA Eagles vooral werken aan vastigheid en stabiliteit. De Gier wrijft zich dan ook vergenoegd in de handen deze donderdagmiddag, kort na de laatste training voor de wedstrijden tegen Jong AZ. Het is immers alweer even geleden dat hij bij GA Eagles zijn op dat moment sterkste formatie kon laten staan. Zeven weken, om precies te zijn. Half augustus had GA Eagles het seizoen net geopend met een 3-2 thuiszege op MVV waarna de basisploeg het tegen Cambuur opnieuw mocht laten zien. Het was de enige en laatste keer dat De Gier haast zorgeloos richting de volgende wedstrijd kon schuifelen. Natuurlijk ontbrak Jeroen Veldmate destijds in Friesland nog met een slepende blessure, maar erger nog dan de 5-0 nederlaag was het wegvallen van Wout Droste voor de rest van het seizoen.

Tombola

Nadien was vooral de defensie een tombola van heen en weer schuivende poppetjes. Jaroslav Navrátil heeft dit seizoen in acht wedstrijden al vier verschillende rechterverdedigers achter zich gehad; op links hebben drie defenseurs hun neus al aan het venster gedrukt. Het kwam de rust in de toch al broze achterhoede niet ten goede, getuige de zestien tegentreffers tot dusver. Met de terugkeer van captain Veldmate, de zich prima ontwikkelende Sam Beukema en de stabiele vleugelverdedigers Jenthe Mertens en Elso Brito moet het lek de komende weken verder worden gedicht.

Volledig scherm Jenthe Mertens zet namens Go Ahead Eagles een sliding in tijdens het duel met Jellert van Landschoot van NEC © BSR Agency

,,Op voorhand teken je misschien voor een punt, maar achteraf hebben we geheel onnodig de overwinning verspeeld tegen NEC’’, vond De Gier.

Verbeterpunten waren er voldoende na Nijmegen. De Gier zag het onrustige GA Eagles besluiteloos door De Goffert dwalen. Een elftal zonder duidelijk idee, verre van eensgezind, dat kon wachten op NEC dat de trekker overhaalde. De Gier: ,,We hebben ze in de kaart gespeeld door steeds de lange bal te hanteren. We kwamen niet meer aan voetballen toe. Op dat vlak hebben we deze week dan ook de accenten gelegd.’’

Drie thuiswedstrijden

GA Eagles moet deze oktobermaand een slag slaan en punten sprokkelen in de drie thuisduels die er op het programma staan. ,,Thuis moeten we altijd voor de winst gaan’’, benadrukt De Gier, die meestal rond de twaalfde speelronde een aftekening in de competitiestand ziet ontstaan. ,,Wij moeten zorgen dat we groeien als team de komende weken en door wedstrijden te winnen aanhaken bij de bovenste ploegen.’’

Quote We hebben NEC in de kaart gespeeld door steeds de lange bal te hanteren. We kwamen niet meer aan voetballen toe. Op dat vlak hebben we deze week dan ook de accenten gelegd Jack de Gier, Trainer GA Eagles

Te beginnen vanavond tegen Jong AZ, een ploeg die in de Adelaarshorst nog geen punt wist te pakken in de eerdere duels. Van onderschatting is geen sprake tegen de nummer zestien van de eerste divisie. De Alkmaarders pakten zes punten uit de eerste acht wedstrijden, de helft van de Deventer buit. ,,Het is een jonge, talentvolle groep’’, weet De Gier, die Jong AZ afgelopen maandag zelf aan het werk zag tegen FC Den Bosch (2-2). ,,Ze hebben moeite met wedstrijden winnen, maar verliezen elke keer ook slechts met één doelpunt verschil. Ze zijn lastig te bespelen.’’

De Gier begrijpt fans

De Deventer fans zijn nooit gelukkig met de beloftenploegen in de Adelaarshorst. De Gier snapt de antipathie wel. ,,Al zit dat voor ons vooral in de uitduels, die weinig aansprekend zijn. Hier in eigen stadion moeten wij zorgen voor een goeie invulling en die Jong-teams kort op de huid zitten. Als we dan een resultaat boeken, zoals eerder tegen Jong FC Utrecht en Jong Ajax, zal het de fans uiteindelijk weinig uitmaken wie de tegenstander was.’’

Arbiter Nagtegaal leidt vrijdagavond het duel tussen GA Eagles en Jong AZ. De aftrap is om 20.00 uur.