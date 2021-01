Blessure Botos valt mee, GA Eagles houdt zich rustig op transfermarkt

Botos viel maandagavond in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax al na een kwartier uit. De Griekse winteraanwinst van GA Eagles kwam ongelukkig terecht en gevreesd werd voor serieus letsel aan de schouder. Een blessure waarmee Botos al eerder in zijn carrière te kampen had. Hoewel de fysieke schade dus meevalt en er niets kapot is in het gewricht – bleek uit een CT-scan - is het afwachten of Botos zondag tegen FC Volendam alweer inzetbaar is voor trainer Kees van Wonderen.

,,Het is positief, zeker, maar Giannis had maandag veel pijn aan de schouder‘’, aldus de trainer. ,,Dat moet ergens vandaan komen en daar gaan we naar kijken. We zijn voorzichtig.‘’