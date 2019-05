Blessure houdt Van der Venne aan kant bij GA Eagles, Dekker ziek

Richard van der Venne was woensdagochtend de belangrijkste afwezige op de training van Go Ahead Eagles, dat na drie vrije dagen aftrapte richting de play-offs.

Van der Venne kampt wederom met een voetblessure die hem in april ook al kwelde. De middenvelder ontbrak destijds uit voorzorg in de wedstrijd tegen zijn oude club TOP Oss. De trainingen van vorige week op kunstgras en de wedstrijd bij FC Den Bosch hebben Van der Venne weer klachten bezorgd. ,,Ik wilde graag dat hij mee trainde vandaag, maar op last van de medische staf hebben we besloten dat niet te doen’’, verklaarde trainer John Stegeman. Hoe lang Van der Venne aan de kant moet blijven is nog niet duidelijk.

Dekker

Ook Vince Gino Dekker ontbrak woensdag op de training. De flankspeler uit Ermelo was in de vroege ochtenduren wel in de Adelaarshorst, maar werd door de medische staf met griepklachten naar huis gestuurd. Dekker haakt de komende dagen wel aan bij de selectie van Stegeman.