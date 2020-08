Blessure Martijn Berden hangt als zwarte deken over nederlaag GA Eagles

Verliezen met 2-0 van FC Twente, dat kan. Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles heeft meer zorgen over de blessure van Martijn Berden, die in Enschede is uitgevallen met een op het oog flinke knieblessure.

Berden (23) raakt na een half uur geblesseerd zonder inmenging van een tegenstander. Medespelers horen een krak, of een klik. Dat het er niet goed uitziet, is dan al snel duidelijk. ,,Op het eerste oog is het niet best, de knie is ook dik geworden’’, zegt Van Wonderen na de wedstrijd. Dan is het nog veel te vroeg om de ernst van de kwetsuur in te schatten.

Tot overmaat van ramp incasseert GA Eagles meteen na het uitvallen van Berden een tegentreffer, als de tegenstander een mannetje meer in het veld heeft staan. ,,De tweede tegentreffer is ook een fout van ons’’, merkt Van Wonderen. Over het spel van zijn team - en dan met name de intensiteit - in de eerste helft is hij niet tevreden. GA Eagles loopt voor rust teveel achter de opponent aan, daarna gaat het beter. ,,Dan hebben we wel de energie om duels aan te gaan, en dan kom je dus ook tot kansen. Via hard werken kan je ook aan het voetballen komen.’’

Een week voor de eerste competitiewedstrijd - zondag bij FC Dordrecht - overheerst echter het wegvallen van Berden, op papier de gevaarlijkste buitenspeler van GA Eagles. Zijn vervanger Kevin van Kippersluis is nog op de weg terug na een slecht uitgevallen coronatest. En Frank Ross, de nieuwe Schotse middenvelder, zal ook nog niet fit genoeg zijn voor een basisplaats in Dordrecht. ,,Zeker voor volgende week wordt het allemaal krap. Het komt nu goed uit, dat we een week later die wedstrijd tegen De Graafschap niet kunnen spelen.’’