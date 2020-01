Blessure Pouwels tegenvaller, Van Iperen scoort voor Jong GA Eagles

Het betekende het eerste punt van GA Eagles in de kampioenspoule. Jong GA Eagles begon de competitie vorige week met een 4-1 nederlaag tegen RKC Waalwijk.

Halverwege was de stand nog 0-0 tegen Heracles, al was Jong GA Eagles toen Maarten Pouwels al kwijt. De spits ging in de eerste helft geblesseerd naar de kant na een botsing met Heracles-goalie Brouwer. ,,Hij had al buikgriep‘’, wist trainer Kick Maatman. ,,Was al niet fit dus, maar hij kreeg ook een tik op zijn enkel of scheenbeen. Ik weet het eerlijk gezegd niet precies.‘’

Pouwels was zondag nog belangrijk voor de hoofdmacht door tegen NAC een strafschop af te dwingen. De lange spits uit Dalfsen werd na rust vervangen door Maecky Ngombo. De door Jack de Gier verbannen aanvaller scoorde zelf niet, maar zag verdediger Van Iperen met het hoofd wel doeltreffend zijn. Het was voor de defenseur zijn tweede doelpunt in korte tijd. Twee weken geleden tegen Jong NEC scoorde Van Iperen bij zijn rentree, na een maandenlange revalidatie van een kniekwetsuur, ook al voor Jong GA Eagles.

Tevreden

Even eerder had Heracles – dat beschikte over mannen als Reuven Niemeijer, Teun Bijleveld en Dabney Dos Santos - via jeugdadept Lasse Wehmeijer de score geopend. ,,Al met al ben ik tevreden‘’, aldus Maatman, die ook Adrian Edqvist - zoals vooraf bepaald - maar een helft liet meespelen bij GA Eagles. ,,Zeker over het resultaat, want Heracles kwam met een sterk elftal en wilde echt winnen hier. Alleen daar hebben wij met wat beperktere middelen voldoende tegenover kunnen zetten. Al vond ik ons aan de bal niet goed genoeg. Dat moet echt beter.‘’

Kick Maatman had in Wesepe behalve Van Iperen en Pouwels ook de beschikking over mannen als Adrian Edqvist, Zakaria Eddahchouri en Joran Swart. Allemaal spelers die afgelopen week nog minuten maakten in de hoofdmacht tegen IJsselmeervogels en NAC Breda.

Jong GA Eagles-Jong Heracles 1-1 (0-0). 61. Lasse Wehmeijer 0-1, 74. Donny van Iperen 1-1.