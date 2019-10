Blessure voor Van Iperen; Bosz en Brito op weg naar basisplaats

Adelaars­horst staat in top van best gevulde stadions in eerste divisie

10:37 Go Ahead Eagles heeft een trouwe achterban en speelt vrijwel elke thuiswedstrijd in een goed gevulde Adelaarshorst. Verrassend is het dan ook niet dat de Deventer club dit seizoen tot dusver de tweede plaats bezet in de eerste divisie als het gaat om bezettingsgraad van stadions.