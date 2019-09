Bliek aan aftrap, voor Bosz lonkt na 45 basisplaatsen de reservebank

VOORBESCHOUWINGAlleen een knieblessure en een schorsing weerhielden Gino Bosz het afgelopen seizoen vier duels van een plek in de basisformatie bij Go Ahead Eagles. Morgenavond tegen TOP Oss wordt de centrale verdediger voor het eerst om tactische redenen aan de kant gezet. Trainer Jack de Gier kiest hoogst waarschijnlijk voor een verdedigingscentrum met Sam Beukema en Julius Bliek.

Het is even wennen, zaterdagavond in het Frans Heesen Stadion; ook voor Gino Bosz zelf. De voetballende stylist die vorig seizoen slechts vier wedstrijden miste, moet na 45 basisplaatsen in Deventer dienst plaatsmaken bij GA Eagles. De Gier kiest met de mandekkers Beukema en Bliek nadrukkelijk voor meer defensieve zekerheid om de twee spitsen van TOP af te stoppen. ,,Ik ga niet in op de opstelling of het individu, maar dat wij de ideale laatste linie nog niet hebben gevonden is duidelijk’’, aldus De Gier.

Tactisch

De tactische ingreep is niet geheel onterecht. Bosz is bezig aan een wisselvallig seizoen en vorige week (mede-) schuldig aan beide tegentreffers van Excelsior (2-2). Aan de andere kant is de voetballende meerwaarde van Bosz onomstreden. Iets wat tegen TOP Oss maar zo eens goed van pas zou kunnen komen. Net als vorig seizoen – toen de Ossenaren twee keer met 1-0 wonnen van Go Ahead – trekt TOP maar al te graag een defensief blok op met twee snelle aanvallers aan het front. De ploeg van trainer Klaas Wels maakt de tegenstander het voetballen vaak onmogelijk. De Graafschap (0-0) en Jong Ajax (2-1 verlies in Oss) ondervonden dat eerder dit seizoen al. ,,Het is de kracht van Oss om met een klein budget toch het maximale uit een selectie te knijpen. Dat vind ik knap’’, aldus De Gier. ,,Ze zijn met Oratmangoen, Smeets en Dogan drie belangrijke spelers kwijtgeraakt, maar toch hebben ze weer een aardige selectie bij elkaar.’’

Quote Dat wij de ideale laatste linie nog niet hebben gevonden is duidelijk. De automatis­men ontbreken en daaraan moeten we werken. Ik heb het de spelers ook gezegd: over een paar weken staat de achterhoe­de wel vast en dan is het zaak dat ze erbij staan Jack de Gier, Trainer GA Eagles

Het passeren van Bosz betekent wel dat De Gier in de zesde wedstrijd alweer de vijfde verdedigingslinie het veld in brengt. Het komt de vastigheid niet ten goede bij GA Eagles, waar Nicolas Abdat (links) en Jenthe Mertens (rechts) de vleugelverdedigers blijven en zowel aanvallend als verdedigend een cruciale rol vervullen. Zoals ook de controleurs op het middenveld, Elmo Lieftink en Maël Corboz, moeten waken voor de balans in het elftal. ,,De automatismen ontbreken achterin en daaraan moeten we werken. Ik heb het de spelers ook gezegd: Over een paar weken staat de achterhoede wel vast en dan is het zaak dat ze erbij staan.’’

Veldmate

De Gier doelt onbewust op de terugkeer van Jeroen Veldmate, die deze week elke dag grotendeels mee trainde. De aanvoerder liet alleen de fysieke partijvormen nog aan zich voorbij gaan. ,,Het gaat de goede kant op met hem. Dat vindt Jeroen, net als de medische staf’’, aldus De Gier, die Veldmate nog voor het vallen van oktober hoopt op te nemen in de wedstrijdselectie.

Kleine kwaaltjes

De Gier verandert tegen TOP verder niets aan zijn elftal, dat vorige week tegen Excelsior de eerste 35 minuten een prima wedstrijd op de mat legde. De dreigende Martijn Berden en de beweeglijke Antoine Rabillard moeten voor de vrije ruimtes zorgen waarin Richard van der Venne en – in mindere mate - Corboz en Lieftink aanvallend mogen opduiken. Eerder leek het meespelen van Lieftink (rib) en Van der Venne (rug) onzeker vanwege lichte kwaaltjes. Het duo stond vrijdag echter gewoon op het veld. ,,Ze hebben uit voorzorg niet getraind aan het begin van de week’’, aldus De Gier, die niet aast op de schoonheidsprijs tegen TOP. Alleen de winst telt in Oss.

Daar wacht voor GA Eagles een weerzien met vele oude bekenden. Bij TOP spelen momenteel de Pieter Langedijk, Sjoerd Overgoor, Giovanni Büttner en Dennis Hettinga die eerder dit jaar nog onder contract stonden in de Adelaarshorst. Ook de oud-Eagles Cas Peters, Lion Kaak en Levi Opdam spelen in Oss.

Arbiter Clay Ruperti voorziet de wedstrijd zaterdagavond om 19.45 uur van het eerste fluitsignaal.