Bliek en Džepar mogen starten in basis GA Eagles

Julius Bliek en Orhan Džepar maken vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) hun rentree in de basis bij Go Ahead Eagles. Het duo krijgt van trainer John Stegeman tegen FC Eindhoven het vertrouwen om de geschorsten Gino Bosz en Richard van der Venne te vervangen.

Dat blijkt uit de training van donderdagmiddag op het licht besneeuwde veld naast De Adelaarshorst. Waar de keuze voor Bliek een logische is - de Zeeuwse defenseur was eerder tegen Almere City FC, Helmond Sport en FC Den Bosch ook al de vervanger van Bosz - komt de entree van Orhan Džepar als een grotere surprise. De laatste basisplaats van de technisch begaafde Eefdenaar dateert immers alweer van november tegen TOP Oss (0-1 verlies) toen hij nog als hangende linksbuiten aan de aftrap verscheen.

,,Orhan is een goede voetballer en speelt het liefste op die positie. Hij kan het prima invullen en mag het laten zien’’, aldus Stegeman, die maandagavond tegen Cambuur (1-1) al een vingerwijzing toonde omtrent zijn plannen. Kort na de gele kaart van Van der Venne, zijn vijfde van het seizoen, werd de Brabander naar de kant gehaald door zijn trainer en vervangen door Džepar. Het duel met FC Eindhoven wordt voor Džepar de vijftiende basisplaats van het seizoen. ,,Ik ben benieuwd hoe hij zich houdt.’’

Verheydt

Stegeman kiest wederom voor Paco van Moorsel als centrumspits. De aanvallende middenvelder vervulde die rol als vervanger van Thomas Verheydt – die kampt met een hakblessure - de laatste weken al. Van Moorsel krijgt de voorkeur boven de andere spitsen Givan Werkhoven en Maarten Pouwels. ,,Zij zijn goed bezig’’, erkende Stegeman, die Van Moorsel echter als onbetwiste basiskracht ziet. ,,Givan komt er echt aan, maar hij heeft moeten wennen aan mijn manier van werken. Dat heeft tijd nodig en de laatste weken beloon ik hem met wat invalbeurten. Dat heeft hij zelf afgedwongen.’’

Pouwels

Voor Pouwels is een basisplaats nog wat verder weg, vindt Stegeman. ,,Maarten moet daar ook helemaal niet mee bezig zijn. Elke minuut die hij dit seizoen pakt bij het eerste of de beloften is winst. Maarten moet zich ontwikkelen, beter willen worden en fit blijven. Vergeet niet dat hij van een derdeklasser komt. Van twee keer trainen en een wedstrijd in de week naar zes keer is een grote stap. Als ik hem nu volle bak zou laten meedraaien dan is hij binnen de kortste keren geblesseerd. Dat heeft geen zin. We laten hem extra krachttraining doen voor het bovenlichaam. Hij is 2.10 meter en heeft een kippenborstje. Daar werken we aan.’’

Imposante serie

GA Eagles is gewaarschuwd voor FC Eindhoven dat bezig is aan een imposante reeks. ,,Ze hebben een aardige ploeg en zitten in een goeie fase. Het zal lastig genoeg worden’’, voorziet Stegeman.

Zeven van de laatste negen wedstrijden werden gewonnen door FC Eindhoven dat inmiddels is opgeklommen naar de elfde plaats in de eerste divisie. Daarnaast wacht GA Eagles al acht jaar op een thuiszege tegen de Eindhovenaren. ,,Met alle respect voor de tegenstander, maar ik kijk toch vooral naar ons zelf’’, besloot Stegeman, die geen beroep kan doen op de aan zijn enkel geblesseerde Giovanni Büttner. Wij hebben de laatste weken, zeker in fases, heel goed gedaan. Het zou mooi zijn als we dat doortrekken met een resultaat.’’

Sneeuw

Er is nog enige onzekerheid over het doorgaan van de wedstrijd vrijdagavond. Hoewel de (afgedekte) grasmat de vorstperiode van vorige week prima heeft doorstaan en op donderdag prima bespeelbaar lijkt, is er voor de vroege vrijdagochtend wederom sneeuw voorspeld. Dat zou het veld in de Adelaarshorst glad en onbespeelbaar kunnen maken, aldus de terreinmeesters, die tot dusver echter een prima stukje arbeid op de mat legden.