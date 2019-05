Bliek geniet van warme ontvangst door fans in Vetkampstraat

In het duister van de woensdag worden Bliek en zijn ploeggenoten bij het stadion verwelkomt door een legertje van 350 uitzinnige fans. Van de rellen in Den Bosch, naar een feestende massa met vuurwerk in Deventer. Het contrast kan amper groter zijn na een busrit van ruim een uur. ,,In Den Bosch mochten we het stadion niet eens uit eerst’’, vertelt verdediger Julius Bliek. ,,Via Alfred (teammanager Knippenberg, red.) hoorden we al dat de Vetkampstraat helemaal vol stond met supporters. Fakkels, vuurwerk, zingende fans. Amper twee jaar geleden speelde ik bij de amateurs in Zeeland en nu hebben we kans om de eredivisie te bereiken. Hier droomde ik van toen ik tekende bij Go Ahead.’’

Zenuwslopend

Bliek werkte een lange warming-up af in Den Bosch, af en toe zoekt hij de blik van trainer John Stegeman. ,,Ik wilde erin, aan de kant voelde ik me machteloos. Het was zenuwslopend.’’ Amper een minuut na Blieks entree maakt aanvoerder Jeroen Veldmate bevrijdende 0-1. Het is het doelpunt dat Go Ahead nodig heeft na de 2-2 in de Adelaarshorst. ,,Ik zag die bal komen, zat vlak achter Jeroen. Hij kopte ‘m geweldig binnen.’’

Ontlading