Bliek: ‘Je voelt aan alles dat het weer ergens om gaat’

Voorbereiding play-offs GA Eagles onderuit in helft van alle play-off-du­els deze eeuw

15 mei Go Ahead Eagles denkt met gloedvolle warmte terug aan de zo smakelijke play-offs van 2013 en 2016. De promotiefeesten waren even mooi als legendarisch. Toch winnen de mindere resultaten in de nacompetitie het deze eeuw ruimschoots van de succesverhalen. Een overzicht.