Bliek ruilt GA Eagles in voor Georgische nummer drie FC Saburtalo: ‘Hoog niveau’

Landskampioen

FC Saburtalo komt uit de hoofdstad Tiblisi en is actief op het hoogste Georgische clubniveau. De competitie in het land begint op 1 maart. Dan speelt Saburtalo een thuiswedstrijd tegen Chikura. FC Saburtalo was de nummer drie van het Oostblokland en in 2018 nog landskampioen. Komend seizoen speelt de club - waar ook Georgisch international en ex-Schalke 04-speler Levian Kenia speelt - in de voorronde van de Europa League. ,,Ik heb vanmiddag de training gekeken. Het is een hoog niveau‘’, laat Bliek vanuit Tbilisi weten. ,,De club behoort tot de de top van het land, kijk waar ze geëindigd zijn de laatste jaren. Een mooie uitdaging.‘’